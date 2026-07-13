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Como o valor das marcas digitais cresce na era da popularidade online

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 13 de julho de 2026 12:55

O fortalecimento das marcas digitais tornou-se um dos principais desafios e diferenciais para empresas que atuam no ambiente online. O chamado brand equity, ou valor de marca, representa o quanto uma marca é reconhecida, respeitada e preferida pelos consumidores, especialmente em um cenário onde a presença digital é cada vez mais importante.

Na era da popularidade digital, o brand equity vai além do simples reconhecimento. Ele envolve a construção de uma reputação sólida, a criação de vínculos com o público e o desenvolvimento de experiências positivas que geram fidelização. Marcas digitais que investem em estratégias de comunicação, atendimento eficiente e inovação tendem a se destacar e conquistar espaço no mercado.

Além disso, o valor das marcas digitais está diretamente relacionado à sua capacidade de engajar consumidores nas redes sociais, criar conteúdos relevantes e responder rapidamente às demandas do público. Empresas que conseguem manter uma imagem positiva e consistente online aumentam seu valor de mercado e sua influência entre os consumidores.

Portanto, investir no fortalecimento do brand equity é fundamental para marcas digitais que buscam crescer e se consolidar na era da popularidade digital, garantindo relevância e preferência diante de um público cada vez mais conectado.

Fonte: quaest.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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