Copa do Mundo 2026 repete feito histórico e reúne só campeões nas semifinais

Pela primeira vez desde 1990, a Copa do Mundo reúne quatro seleções campeãs nas semifinais. Argentina, França, Espanha e Inglaterra, juntas, somam sete títulos e representam cerca de um terço das conquistas das 22 edições do torneio.

O primeiro finalista será definido nesta terça-feira (14), quando França e Espanha se enfrentam às 16h, em Dallas. Na quarta-feira (15), Argentina e Inglaterra duelam no mesmo horário, em Atlanta. Ambos os jogos acontecem nos Estados Unidos.

Em 1990, o cenário era semelhante, com semifinais compostas por seleções de peso. Na ocasião, Argentina e Inglaterra também estavam presentes, acompanhadas por Itália e Alemanha Ocidental. A Argentina venceu a Itália nos pênaltis, enquanto a Alemanha superou a Inglaterra, também nas penalidades.

Nesta edição, França e Espanha chegam às semifinais sem terem passado por prorrogação ou pênaltis. Os franceses eliminaram Suécia, Paraguai e Marrocos, enquanto os espanhóis superaram Áustria, Portugal e Bélgica. Já Inglaterra e Argentina tiveram trajetórias mais longas, com jogos decididos na prorrogação.

Considerando o ranking da Fifa, a Espanha enfrentou os adversários mais bem colocados. É também a primeira vez que os quatro semifinalistas ocupam as quatro primeiras posições do ranking mundial, criado em 1992.

A liderança do ranking mudou durante o torneio: a França assumiu o topo, seguida por Espanha, Argentina e Inglaterra. Entre os semifinalistas, apenas a Inglaterra nunca foi líder do ranking, tendo alcançado o terceiro lugar em anos anteriores.

As semifinais de 2026 prometem duelos equilibrados entre seleções tradicionais, reacendendo a disputa entre campeões mundiais em busca de mais um título.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br