Argentina vence Suíça na prorrogação e enfrenta Inglaterra na semifinal da Copa 2026

A seleção da Argentina garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026 após superar a Suíça por 3 a 1, em partida disputada na noite deste sábado (11) em Miami, nos Estados Unidos.

O time argentino abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo, com gol de Mac Allister. No início do segundo tempo, a Suíça empatou com Ndoye, deixando o confronto equilibrado e emocionante.

A partida seguiu disputada até que, aos 25 minutos da etapa final, o atacante suíço Embolo foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, em lance revisado pelo VAR. Mesmo com um jogador a mais, a Argentina encontrou dificuldades para criar novas oportunidades e só conseguiu definir a classificação na prorrogação.

Na etapa extra, Julián Álvarez marcou um belo gol, colocando a Argentina novamente à frente. Pouco depois, Lautaro Martínez aproveitou um rebote e ampliou o placar, garantindo a vitória e a vaga na próxima fase.

Agora, a Argentina enfrenta a Inglaterra na semifinal, marcada para quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br