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Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira números sorteados

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 12 de julho de 2026 10:46

Sem apostadores que acertassem seis dezenas, o prêmio da Mega-Sena acumulou na noite de sábado (11), segundo a Caixa Econômica Federal.

O próximo concurso, na terça-feira (14), poderá pagar R$ 25 milhões.

Os números sorteados neste fim de semana foram 06, 11, 25, 45, 48 e 58.

Um total de 41 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ 42.373,42.

Mais 2.983 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 960,00.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira.

Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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