Seleção feminina de vôlei do Brasil é derrotada pelos EUA na Liga das Nações 2026

A seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, em partida realizada na madrugada deste domingo (12), em Osaka, no Japão. Os parciais foram 26/24, 25/22 e 25/16.

Este confronto marcou o encerramento da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei 2026 (VNL). A ponteira Ana Cristina se destacou como a maior pontuadora do Brasil, anotando 18 pontos.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães encerrou a fase de grupos na terceira colocação, somando nove vitórias e três derrotas.

O próximo compromisso do Brasil será na fase final da competição, que acontecerá em Macau, na China, a partir do dia 22 de julho. O adversário das quartas de final ainda será definido após o término da rodada.

Além da derrota, a seleção brasileira lamentou a lesão da central Júlia Kudiess, que sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora do restante da Liga das Nações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br