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Exposição em São Paulo reúne relatos e memórias da pandemia de Covid-19

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 12 de julho de 2026 16:51

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) recebe até 9 de agosto a exposição itinerante “A Infinita Memória da Pandemia: a História da Covid-19 por Todos Nós, Brasileiros”. A mostra, que já passou por Brasília, foi criada para aproximar o público do Memorial Digital da Pandemia de Covid-19, um acervo dedicado a preservar registros e lembranças do período pandêmico no Brasil.

A exposição apresenta uma experiência imersiva com instalações, relatos pessoais, fotografias, vídeos, cartas e testemunhos, permitindo que os visitantes reflitam sobre temas como isolamento social, luto, ciência, desinformação, solidariedade e memória coletiva.

Além das instalações, o evento oferece uma programação paralela com debates e atividades educativas sobre memória, ciência, saúde pública e preservação digital. Também haverá mediação em Libras das 15h30 às 20h, garantindo acessibilidade para pessoas surdas.

A entrada é gratuita e a visitação acontece de terça a domingo no CCSP. Após São Paulo, a mostra seguirá para as cidades de Fortaleza, Manaus e Porto Alegre.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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