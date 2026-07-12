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Luisa Stefani faz história como vice-campeã de duplas em Wimbledon

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 12 de julho de 2026 19:25

Luisa Stefani, tenista brasileira atualmente na sétima posição do ranking mundial, alcançou um feito inédito ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski neste domingo (12). A dupla ficou com o vice-campeonato em Wimbledon, torneio mais tradicional do tênis mundial, após serem superadas na final pela francesa Kristina Mladenovic e pela chinesa Hanyu Guo, com parciais de 6/3 e 7/5.

Esta foi a primeira vez que Luisa Stefani disputou uma final de duplas femininas em um Grand Slam, tornando-se a primeira brasileira na Era Aberta (desde 1968) a atingir tal feito em Wimbledon. A última brasileira a chegar a uma final de duplas no torneio havia sido Maria Esther Bueno, em 1967.

Com o resultado, Stefani deve subir para a quarta colocação no ranking mundial de duplas na próxima atualização. Já a parceria com Dabrowski se consolida como a segunda melhor da temporada, ficando atrás apenas da dupla formada por Taylor Townsend e Katerina Siniakova.

Em 2025, Stefani e Dabrowski já somam três títulos importantes: WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo e WTA 250 de Eastbourne. Além disso, conquistaram semifinais no Australian Open, Roland Garros, Miami Open e Doha.

Após a partida, Luisa Stefani destacou a experiência positiva na temporada de grama e parabenizou as adversárias pela vitória. Ela ressaltou o bom desempenho da dupla ao longo do ano e a importância do resultado para o tênis brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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