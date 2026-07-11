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Guto Miguel conquista título de duplas em Wimbledon Juvenil e faz história para o Brasil

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 11 de julho de 2026 19:50

O jovem tenista brasileiro Guto Miguel alcançou um feito inédito neste sábado ao conquistar o título de duplas no torneio juvenil de Wimbledon. Ao lado do esloveno Ziga Sesko, a dupla venceu os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 6/1 e 6/4, confirmando o favoritismo como cabeças de chave número 1.

Guto Miguel, que já ocupa a liderança do ranking mundial juvenil de simples e foi campeão de Roland Garros este ano, destacou a importância da conquista. Apesar de ter sido eliminado na segunda rodada da chave de simples, o brasileiro manteve o foco nas duplas e celebrou o resultado positivo ao lado do parceiro esloveno.

Além do título masculino, o Brasil também esteve representado na final feminina. Nauhany Silva e Victoria Barros ficaram com o vice-campeonato após uma partida equilibrada contra as tchecas Jana Kovackova e Katerina Zajickova, que terminou com parciais de 7/6 (7), 6/7 (5) e 10-6 no super tie-break.

O desempenho dos jovens atletas brasileiros em Wimbledon reforça o bom momento do tênis nacional nas categorias de base e amplia as expectativas para futuras conquistas internacionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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