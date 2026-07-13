Oficina online orienta empresas sobre credenciamento para serviços de borracharia em Londrina

O Programa Compra Londrina promove, na próxima quarta-feira (15), às 14h, a 55ª edição da Oficina Mão na Massa, com o tema “Como fornecer serviços de borracharia para a Prefeitura de Londrina”. O evento acontece de forma online e tem como público-alvo microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais interessados em prestar serviços para a administração municipal.

Durante a oficina, os participantes receberão orientações detalhadas sobre a documentação e os procedimentos necessários para o credenciamento no Chamamento Público nº 2/2025, que visa selecionar empresas para atender à frota de veículos leves, pesados e motocicletas da Prefeitura. O edital, publicado em 15 de abril de 2025, permanece aberto, permitindo que as empresas apresentem a documentação a qualquer momento.

O valor total destinado ao chamamento é de R$ 696.336,11, que será distribuído conforme a demanda entre as empresas credenciadas. O credenciamento está organizado em três lotes: veículos leves, veículos pesados e motocicletas.

Para participar da oficina, é necessário realizar inscrição online. Os inscritos receberão o link de acesso à sala virtual por e-mail ou telefone. A equipe do Compra Londrina estará disponível para explicar todas as etapas do processo, esclarecer dúvidas e destacar os principais pontos do edital.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (43) 3372-4605 e (43) 3372-4606 (também WhatsApp). O Programa Compra Londrina é uma iniciativa da Prefeitura, vinculada à Secretaria Municipal de Gestão Pública, e conta com apoio de diversas entidades locais, promovendo capacitação e oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas da região.

Empresários interessados em conhecer mais sobre as oportunidades de compras públicas podem acessar o site http://compralondrina.com.br/ ou entrar em contato pelos canais de atendimento.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br