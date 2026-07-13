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Fotografia de pássaros vira sinfonia e conquista Leão de Ouro em Cannes

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 13 de julho de 2026 11:31

Uma fotografia feita há 17 anos em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, se tornou inspiração para uma campanha brasileira premiada internacionalmente. A imagem, capturada pelo fotojornalista Paulo Pinto em 2009, mostra pássaros pousados sobre fios elétricos e, anos depois, deu origem à campanha Sinfonia da Energia.

A ideia surgiu quando a fotografia foi publicada em um jornal e chamou a atenção do músico e publicitário Jarbas Agnelli. Ele percebeu que a disposição das aves lembrava uma partitura musical e transformou a cena em melodia, compondo a música “Birds on the Wires”. O vídeo da composição rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e chegou a ser apresentado em eventos internacionais, como os promovidos pela Fundação Guggenheim.

Em 2024, a proposta evoluiu: a convite da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Jarbas reuniu cerca de 60 imagens de pássaros sobre fios elétricos, enviadas por fotógrafos de várias regiões do Brasil. O resultado foi a Sinfonia da Energia, que celebra a convivência das aves com as redes elétricas e se destacou pela criatividade e inovação.

A campanha conquistou o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, na França, um dos prêmios mais importantes do setor publicitário mundial. Paulo Pinto voltou a Santana do Livramento para novas fotos, mas encontrou um cenário diferente, sem os mesmos pássaros. Para ele, a trajetória da imagem mostra como momentos simples podem ganhar significado global, unindo fotografia e música para impactar pessoas em diversos países.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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