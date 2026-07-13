ROTAM prende quadrilha e recupera objetos de roubo em Cambé

Grupo também é investigado por ligação com acidente seguido de fuga registrado no Jardim Portal do Lago

Uma operação da ROTAM da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) terminou com a prisão de quatro homens no início da noite de sábado (11), em Cambé. Durante a ação, os policiais recuperaram diversos objetos levados em um roubo violento a uma residência em Londrina, apreenderam dois veículos e localizaram o automóvel suspeito de ter sido utilizado em um acidente com omissão de socorro, ocorrido horas antes no Jardim Portal do Lago.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre a localização de um Fiat Palio, apontado como o veículo que teria fugido após um acidente registrado na manhã de sábado. As diligências levaram os policiais até uma chácara localizada na Rua Lago Paranoá, no Jardim Morada do Sol, em Cambé.

Veículo de roubo também estava na chácara

Ao chegar ao endereço, os policiais visualizaram um Volkswagen Gol vermelho, com características semelhantes às do carro utilizado em um roubo ocorrido no mesmo dia em Londrina.

De acordo com a PM, ao perceberem a presença das equipes, os ocupantes da chácara já se renderam, dizendo “perdi”, e se deitaram no chão antes mesmo da abordagem.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram:

cofre levado da residência roubada;

joias e diversos objetos das vítimas;

quatro balaclavas;

luvas;

roupas utilizadas na ação criminosa;

celulares;

cartões;

uma gandola camuflada da Polícia Militar sem identificação;

além dos dois veículos investigados.

Ainda conforme a corporação, os abordados confessaram participação no roubo durante a abordagem inicial.

Acidente com fuga também entrou na investigação

Além do roubo, a ocorrência ajudou a avançar na investigação do acidente registrado na manhã de sábado, na Rua México, no Jardim Portal do Lago.

Na ocasião, um veículo colidiu contra outro automóvel, provocando um capotamento. O motorista apontado como responsável deixou o local sem prestar socorro.

Segundo o tenente Acquarole, da 11ª CIPM, o Fiat Palio localizado na chácara é o mesmo que estava sendo procurado pela polícia.

Durante as diligências, também foi encontrada uma placa retirada do local do acidente. A Polícia Civil deverá apurar se ela realmente pertence ao veículo envolvido na ocorrência.

Mandado de prisão também foi cumprido

Durante a identificação dos suspeitos, um dos presos tentou enganar os policiais informando nome e data de nascimento falsos.

Após consultas realizadas com apoio do rádio operador e policiais do BAEP de São Paulo, foi confirmada sua verdadeira identidade e constatado um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça da Comarca de Embu das Artes (SP), com validade até março de 2046.

Todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os veículos e materiais apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil.

Comunidade tem papel importante nas denúncias

Durante entrevista ao Portal Cambé, o tenente Acquarole destacou que a colaboração da população continua sendo fundamental para o trabalho das forças de segurança.

Segundo o oficial, denúncias podem ser feitas diretamente à Polícia Militar pelo telefone 190 ou de forma anônima pelo 181, contribuindo para localizar suspeitos e esclarecer crimes com mais rapidez.

Contexto

O acidente ocorrido no Jardim Portal do Lago, durante a manhã de sábado, mobilizou equipes de resgate após um dos veículos capotar. Desde então, a Polícia Militar realizava diligências para localizar o motorista que deixou o local sem prestar socorro.

A prisão dos suspeitos ainda possibilitou recuperar bens das vítimas do roubo registrado em Londrina, reforçando a integração entre as equipes policiais da região no combate aos crimes patrimoniais.

Resultado da ocorrência

A ação da ROTAM resultou em:

04 homens presos;

02 veículos apreendidos;

01 colete balístico apreendido;

recuperação de joias, cofre, celulares, cartões e diversos objetos das vítimas;

apreensão de balaclavas, luvas e roupas utilizadas na ação criminosa;

cumprimento de um mandado de prisão.

Conclusão

A investigação sobre o roubo e sobre o acidente com fuga continua sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá aprofundar as diligências e esclarecer todos os detalhes da participação dos envolvidos.

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