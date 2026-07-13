Mãe e duas filhas morrem em acidente na BR-369 em Cornélio

Veículo saiu da pista em uma curva e colidiu contra uma árvore. Outras duas pessoas ficaram feridas e seguem hospitalizadas.

Uma tragédia foi registrada na tarde deste domingo (12) na BR-369, em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. Um grave sinistro de trânsito atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na morte de uma mulher de 35 anos e de suas duas filhas, de 4 e 5 anos. Outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Cornélio Procópio.

Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 16h, no quilômetro 87 da rodovia. O Chevrolet Onix Plus seguia no sentido de Cornélio Procópio para o estado de São Paulo quando, ao passar por uma curva, saiu da pista e colidiu frontalmente contra uma árvore.

Impacto foi fatal para três ocupantes

O forte impacto provocou a morte da motorista, de 35 anos, e das duas crianças que viajavam no automóvel. As vítimas morreram ainda no local do acidente.

Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos e receberam atendimento das equipes de resgate antes de serem encaminhados para a Santa Casa de Cornélio Procópio. Até o momento, o estado de saúde deles não foi divulgado oficialmente.

Família seguia para o interior de São Paulo

De acordo com as informações preliminares levantadas pela PRF, a família havia saído do município de Faxinal (PR) e tinha como destino a cidade de Sorocaba (SP).

As circunstâncias que levaram o veículo a deixar a pista ainda serão apuradas pelas autoridades.

Equipes de resgate mobilizadas

Além da Polícia Rodoviária Federal, participaram da ocorrência equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da concessionária EPR Litoral Pioneiro e da Polícia Científica, responsável pela perícia no local.

A PRF informou que a elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) ficará sob responsabilidade da corporação, documento que deverá apontar as circunstâncias do acidente após a conclusão das análises técnicas.

Acidentes em rodovias exigem atenção constante

A BR-369 é uma das principais ligações entre o Norte do Paraná e outras regiões do estado, além de conectar motoristas ao interior paulista. O trecho registra intenso fluxo de veículos de passeio e caminhões, especialmente aos fins de semana e em períodos de férias.

As causas deste acidente ainda estão sendo investigadas, e somente a conclusão da perícia poderá indicar os fatores que contribuíram para a saída de pista.

Portal acompanha o caso

O Portal Londrina seguirá acompanhando o andamento das investigações e atualizará esta reportagem caso novas informações sejam divulgadas pelas autoridades.

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