Caminhos da Reportagem mostra laços culturais e esportivos entre Brasil e Cabo Verde

O programa Caminhos da Reportagem, fruto de uma parceria entre a TV Brasil e a teleSUR, destaca as conexões históricas e culturais entre o Brasil e Cabo Verde. A atração vai ao ar nesta segunda-feira (13), às 23h, na TV Brasil, e apresenta a trajetória inédita da seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo, que conquistou reconhecimento internacional ao chegar às oitavas de final, sendo eliminada pela Argentina.

O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, ressaltou a torcida dos cabo-verdianos pelo Brasil e celebrou o momento em que o país africano pôde apoiar sua própria seleção em uma Copa do Mundo. Segundo ele, a competição foi uma oportunidade para que brasileiros conhecessem mais sobre Cabo Verde.

A equipe de reportagem acompanhou a preparação e a estreia da seleção de Cabo Verde, mostrando o entusiasmo dos torcedores nas ruas da capital, Praia. O país, formado por dez ilhas na costa africana, conta com uma grande diáspora, principalmente nos Estados Unidos, Portugal, França, Holanda e Luxemburgo. Metade dos jogadores da seleção nasceu fora do país, reforçando a ideia de que a imigração é considerada a ‘décima primeira ilha’ de Cabo Verde.

O goleiro Vozinha foi um dos destaques da equipe, ganhando visibilidade nas redes sociais após o empate sem gols contra a Espanha. Em entrevista, ele relatou as dificuldades enfrentadas pelos atletas locais, como a falta de materiais esportivos, e destacou a superação dos jogadores.

Durante a cobertura, os jornalistas também acompanharam os jogos contra Uruguai, África do Sul e Argentina, além da recepção calorosa dos jogadores em Cabo Verde no dia da Independência do país, comemorada em 5 de julho.

A cantora Mayra Andrade e o ex-jogador Zé-Di-Nhana destacaram o espírito de união, humildade e resiliência da equipe, conhecida como ‘Tubarões Azuis’. Apesar de não avançar para as quartas de final, a seleção deixou um legado de orgulho e inspiração para o povo cabo-verdiano e para os brasileiros que acompanharam a campanha.

O programa convida o público brasileiro a conhecer mais sobre Cabo Verde, suas tradições, a paixão pelo futebol, a música e a hospitalidade, representada pela palavra crioula ‘morabeza’.

A reportagem conta com produção de André Vieira e Cintia Vargas, imagens de Rogerio Verçoza e apoio técnico de Alexandre Souza. O conteúdo pode ser assistido ao vivo ou sob demanda pelo site e aplicativo TV Brasil Play.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br