Brasil envia 48 toneladas de leite em pó para Cuba em ação humanitária

O governo brasileiro iniciou o envio de 48 toneladas de leite em pó para Cuba, como parte de uma ação humanitária diante da crise de abastecimento enfrentada pelo país caribenho. O agravamento do bloqueio econômico e energético imposto pelos Estados Unidos tem impactado diretamente a população cubana, dificultando o acesso a produtos básicos.

Nesta segunda-feira (16), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu com 16 toneladas do alimento, tendo como destino a cidade de Santiago de Cuba. Um segundo voo está programado para sair de Porto Alegre na terça-feira (14), levando mais 32 toneladas de leite em pó. A previsão é que ambas as aeronaves cheguem ao país caribenho na quarta-feira (15).

De acordo com o Palácio do Planalto, a iniciativa busca colaborar com o enfrentamento da grave situação de desabastecimento em Cuba. A operação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores e conta com apoio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR).

O Brasil já havia prestado apoio humanitário a Cuba em 2025, após a passagem do Furacão Melissa. Segundo comunicado da Secom, novas doações de alimentos e medicamentos estão sendo avaliadas pelo governo federal.

O bloqueio econômico contra Cuba, que já dura quase sete décadas, foi intensificado no final de 2025, com restrições navais à Venezuela, principal fornecedora de petróleo para a ilha. Em janeiro de 2026, os Estados Unidos ampliaram as sanções, ameaçando punir quem comercializasse petróleo com Cuba, o que resultou em três meses sem abastecimento do combustível.

Recentemente, novas sanções dos EUA atingiram setores como turismo, mineração e a estatal do petróleo cubana. Essas medidas têm provocado aumento de apagões, elevação nos preços de itens essenciais, redução do transporte público e diminuição da oferta de alimentos subsidiados.

Moradores de Havana relatam que o país atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história, agravado pelas restrições econômicas e pela escassez de produtos básicos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br