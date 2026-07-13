Argentina x Inglaterra: Rivalidade histórica vai além do futebol e marca semifinal da Copa 2026

A rivalidade entre Argentina e Inglaterra ganha mais um capítulo nesta quarta-feira (15), quando as seleções se enfrentam em Atlanta, nos Estados Unidos, por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O confronto, além de esportivo, é marcado por uma longa história de disputas dentro e fora dos gramados.

O histórico de confrontos entre as duas equipes em Copas do Mundo começou em 1962, no Chile, com vitória inglesa por 3 a 1, eliminando os argentinos ainda na fase de grupos. Em 1966, em solo inglês, a Inglaterra venceu novamente, por 1 a 0, em partida marcada pela expulsão do capitão argentino Antonio Rattín, episódio que influenciou a criação dos cartões amarelo e vermelho no futebol.

A rivalidade ganhou contornos ainda mais intensos após a Guerra das Malvinas, em 1982, quando Argentina e Inglaterra disputaram o controle das ilhas localizadas no Atlântico Sul. O conflito resultou em 904 mortes, sendo a maioria de argentinos.

O reencontro em campo veio em 1986, no México, com a Argentina vencendo por 2 a 1, graças aos dois gols históricos de Diego Maradona: o famoso “Mão de Deus” e o considerado melhor gol das Copas, segundo votação da Fifa em 2002. A vitória foi fundamental para o bicampeonato argentino naquele ano.

Em 1998, na França, as equipes empataram por 2 a 2 e a Argentina avançou nos pênaltis. O duelo ficou marcado pelo gol de Michael Owen e pela expulsão de David Beckham, que foi responsabilizado pela eliminação inglesa.

O último confronto em Copas aconteceu em 2002, no Japão e Coreia do Sul, com vitória inglesa por 1 a 0, gol de pênalti de Beckham. Desde então, as seleções só se enfrentaram em um amistoso em 2005, vencido pela Inglaterra.

Curiosamente, Lionel Messi nunca enfrentou a Inglaterra pela seleção argentina. Porém, atualmente, cinco jogadores titulares da Argentina atuam em clubes ingleses, mostrando a forte ligação entre os dois países no futebol moderno.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br