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Seleções brasileiras seguem invictas e disputam oitavas do Mundial de vôlei sentado

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 13 de julho de 2026 20:46

As seleções masculina e feminina de vôlei sentado do Brasil entram em quadra na madrugada desta terça-feira (14) pelas oitavas de final do Campeonato Mundial, realizado em Hangzhou, na China. Ambas as equipes mantêm campanha invicta até o momento.

No torneio masculino, o Brasil enfrenta o Japão às 2h30 (horário de Brasília). A equipe busca um título inédito e encerrou a fase de grupos com três vitórias, garantindo a liderança do Grupo C. O último jogo foi contra a Croácia, vencido por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/21 e 25/14.

Já a seleção feminina, atual campeã mundial, encara a Hungria às 3h. As brasileiras também lideraram seu grupo sem perder nenhum set, superando a França por 3 sets a 0 na última partida, com parciais de 25/12, 25/9 e 25/5.

O Mundial reúne 16 seleções em cada categoria, divididas em quatro grupos. Todos os times avançam para as oitavas de final, e os confrontos são definidos de acordo com a classificação na fase de grupos. No masculino, o Japão terminou em último lugar no Grupo D, enquanto na disputa feminina, a Hungria também ficou na última posição do Grupo C.

As equipes brasileiras buscam manter o bom desempenho para avançar às próximas fases e seguir na disputa pelo título mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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