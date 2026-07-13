Polícia Militar realiza operação em Costa Barros e encontra ônibus usados como barricada

Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio do 41º BPM (Irajá), realizou uma operação no Complexo da Pedreira, localizado em Costa Barros, zona norte da capital. A ação teve como objetivo combater roubos de cargas e veículos, além de remover barricadas instaladas por criminosos na região.

Durante a operação, três ônibus foram utilizados para bloquear vias de acesso, dificultando a entrada dos agentes. Segundo a Polícia Militar, criminosos atearam fogo em objetos para reforçar as barricadas e impedir o avanço das equipes policiais.

Em resposta, as forças de segurança atuaram rapidamente para liberar as ruas e restabelecer o tráfego de veículos. A operação também incluiu buscas por automóveis roubados ou clonados, que poderiam estar sendo usados em atividades ilícitas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, devido à operação e ao bloqueio das vias, 19 escolas do Complexo da Pedreira foram impactadas, afetando a rotina de alunos e funcionários.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br