Home / Região / Rodada de Negócios incentiva mulheres empreendedoras em Londrina nesta sexta-feira

Rodada de Negócios incentiva mulheres empreendedoras em Londrina nesta sexta-feira

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 13 de julho de 2026 16:00

Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios promovida pela Sala da Mulher Empreendedora, que acontece nesta sexta-feira (17), das 14h às 17h, na rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis, no Parque Guanabara, em Londrina.

A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) em parceria com o Sebrae/PR, oferece 25 vagas gratuitas para mulheres que já empreendem ou estão iniciando seu próprio negócio.

O evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, ampliar a rede de contatos e estimular novas oportunidades de negócios. Durante a programação, consultores do Sebrae conduzirão dinâmicas em pequenos grupos, onde as participantes poderão apresentar seus negócios, compartilhar desafios e trocar experiências.

Ao longo da atividade, as empreendedoras trocam de mesa, conhecendo diferentes realidades e estabelecendo novas conexões, o que facilita parcerias e o aprendizado coletivo. As participantes são incentivadas a levar cartões de visita, materiais de divulgação e informações sobre seus produtos e serviços para facilitar o networking.

A Sala da Mulher Empreendedora, inaugurada em agosto de 2023, integra as ações do Centro de Oficinas para as Mulheres (COM) e busca promover autonomia financeira, geração de renda e desenvolvimento econômico por meio do apoio a micro e pequenas empresas lideradas por mulheres.

Segundo a psicóloga da SMPM, Lisnéia Rampazzo, a Rodada de Negócios amplia as possibilidades de desenvolvimento ao aproximar empreendedoras de empresas e potenciais parceiros, além de facilitar o acesso a ferramentas de gestão, capacitação e crédito.

As interessadas podem obter mais informações e se inscrever gratuitamente pelos telefones (43) 99993-4887 (WhatsApp) e (43) 3378-0002. As vagas são limitadas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Oficina online orienta empresas sobre credenciamento para serviço ...
13 de julho de 2026
Eleições do Conselho de Política Cultural de Londrina seguem com ...
10 de julho de 2026
Biblioteca Infantil de Londrina oferece atividades gratuitas nas ...
10 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress