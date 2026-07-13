Rodada de Negócios incentiva mulheres empreendedoras em Londrina nesta sexta-feira

Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios promovida pela Sala da Mulher Empreendedora, que acontece nesta sexta-feira (17), das 14h às 17h, na rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis, no Parque Guanabara, em Londrina.

A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) em parceria com o Sebrae/PR, oferece 25 vagas gratuitas para mulheres que já empreendem ou estão iniciando seu próprio negócio.

O evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, ampliar a rede de contatos e estimular novas oportunidades de negócios. Durante a programação, consultores do Sebrae conduzirão dinâmicas em pequenos grupos, onde as participantes poderão apresentar seus negócios, compartilhar desafios e trocar experiências.

Ao longo da atividade, as empreendedoras trocam de mesa, conhecendo diferentes realidades e estabelecendo novas conexões, o que facilita parcerias e o aprendizado coletivo. As participantes são incentivadas a levar cartões de visita, materiais de divulgação e informações sobre seus produtos e serviços para facilitar o networking.

A Sala da Mulher Empreendedora, inaugurada em agosto de 2023, integra as ações do Centro de Oficinas para as Mulheres (COM) e busca promover autonomia financeira, geração de renda e desenvolvimento econômico por meio do apoio a micro e pequenas empresas lideradas por mulheres.

Segundo a psicóloga da SMPM, Lisnéia Rampazzo, a Rodada de Negócios amplia as possibilidades de desenvolvimento ao aproximar empreendedoras de empresas e potenciais parceiros, além de facilitar o acesso a ferramentas de gestão, capacitação e crédito.

As interessadas podem obter mais informações e se inscrever gratuitamente pelos telefones (43) 99993-4887 (WhatsApp) e (43) 3378-0002. As vagas são limitadas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br