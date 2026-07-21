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Festival Internacional de Música de Londrina encerra 46ª edição com público expressivo e inovação pedagógica

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 21 de julho de 2026 10:50

O Festival Internacional de Música de Londrina concluiu sua 46ª edição no último domingo (19), consolidando-se como um dos eventos musicais mais tradicionais do Brasil. Durante dez dias, cerca de 20 mil pessoas participaram de mais de 50 apresentações, realizadas em Londrina e Sertanópolis.

O festival, que conta com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), ofereceu 47 cursos ministrados por 42 professores nacionais e internacionais. Ao todo, foram registradas 1.011 inscrições de alunos vindos de todas as regiões do país, totalizando 725 participantes.

Sob a direção de Magali Kleber e Eduardo Assad Sahão, o evento destacou-se pela diversidade de atividades, incluindo oficinas, residências artístico-pedagógicas e apresentações de música de concerto, popular, canto, composição, regência e prática de conjunto.

Além dos tradicionais teatros Ouro Verde e Crystal, outros espaços como igrejas, escolas, bares e locais públicos receberam os espetáculos, aproximando ainda mais o público dos artistas. O circuito “Giro Londrina” levou música ao vivo a diferentes regiões da cidade, atraindo moradores e visitantes.

Entre os destaques da programação estiveram apresentações de artistas renomados, como Mônica Salmaso e André Mehmari, além da Orquestra Sinfônica do Paraná e a celebração dos 50 anos do Clube do Choro. A Banda Mantiqueira abriu o festival, marcando presença entre os momentos especiais da edição.

O encerramento contou com a Orquestra Brasileira de Projetos Sociais, formada por 102 músicos de diferentes regiões do Brasil, além de coralistas da UEL e UEM e pianistas convidados. As residências artístico-pedagógicas, novidade deste ano, proporcionaram experiências imersivas em áreas como Choro, Samba e Piano Brasileiro Contemporâneo, além de uma homenagem ao centenário de Moacir Santos.

A Associação de Amigos do Festival foi reconhecida como Pontão de Cultura pelo Ministério da Cultura, integrando-se à Política Nacional Cultura Viva e ampliando sua atuação cultural.

Segundo a diretora Magali Kleber, o envolvimento dos alunos e a resposta do público confirmam o sucesso da proposta pedagógica inovadora desta edição. O festival segue fiel ao seu legado, ao mesmo tempo em que busca evoluir e dialogar com as demandas atuais da sociedade e do cenário musical brasileiro.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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