Laudo confirma incêndio criminoso em Cambé

Perícia revela como incêndio deixou três pessoas gravemente feridas em Cambé

O incêndio que deixou três pessoas gravemente feridas em Cambé, no Norte do Paraná, foi provocado de maneira intencional, segundo laudo elaborado pela Polícia Científica. O caso aconteceu em 19 de junho de 2026, dentro de uma residência, após uma discussão que teria sido motivada por uma suposta dívida.

O suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia. Inicialmente, ele afirmou que as chamas teriam começado de forma acidental enquanto fumava próximo a um galão de gasolina.

A análise pericial, porém, descartou essa versão.

Perícia encontrou vários focos de incêndio

De acordo com a Polícia Científica de Londrina, foram identificados múltiplos focos de incêndio no imóvel. A perícia também confirmou a utilização de gasolina como acelerante, favorecendo a rápida propagação das chamas.

As características encontradas no local indicam que o fogo teve ação humana intencional e não foi provocado por um acidente, como havia sido relatado pelo investigado.

O laudo passa a integrar o inquérito conduzido pela Polícia Civil de Cambé, que continua apurando as circunstâncias do crime e a motivação apresentada durante as investigações.

Discussão teria sido motivada por dívida

Conforme as informações reunidas pela investigação, o suspeito teria ido até a residência após uma discussão envolvendo uma suposta dívida com uma das pessoas que estavam no imóvel.

Pouco depois, o incêndio começou. As três vítimas foram retiradas da residência e encaminhadas para atendimento médico em estado grave.

O homem apontado como responsável pelas chamas foi localizado e preso em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

Três vítimas continuam hospitalizadas

As vítimas seguem internadas e apresentam diferentes condições clínicas.

Um homem de 53 anos apresentou evolução no quadro de saúde e está consciente. Uma adolescente de 16 anos já respira sem o auxílio de aparelhos, embora permaneça sob acompanhamento médico.

A mulher de 38 anos, mãe da adolescente, continua em estado gravíssimo. Ela permanece sedada e respira com o auxílio de aparelhos.

Residência permanece isolada

O imóvel onde o incêndio aconteceu continua isolado após a realização dos trabalhos periciais. A medida busca preservar o local enquanto os órgãos responsáveis concluem os levantamentos necessários para a investigação.

O uso de gasolina e a existência de diferentes pontos de origem do fogo foram elementos importantes para que os peritos descartassem a hipótese de incêndio acidental.

Laudo muda rumo da investigação

Desde o dia do incêndio, a principal dúvida era se as chamas teriam começado por imprudência ou se haviam sido provocadas deliberadamente. A conclusão da Polícia Científica fortalece a linha de investigação de que houve uma ação planejada ou consciente do suspeito.

A Polícia Civil deverá utilizar o laudo, os depoimentos e os demais elementos recolhidos para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Ministério Público.

O Portal Cambé acompanha a recuperação das vítimas e o andamento das investigações. Informações oficiais sobre o caso poderão ser atualizadas conforme novos dados forem divulgados pelas autoridades.

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