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Veja as disputas das quartas de final da Liga das Nações Feminina

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 21 de julho de 2026 11:15

A seleção brasileira feminina de vôlei inicia na quarta-feira (22) a caminhada em busca do título inédito da Liga das Nações (VNL).

Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais.  Notícias relacionadas:Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei.Brasil perde para os Estados Unidos por 3 a 0 no vôlei feminino.A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa.

A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.

Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos: 22 de julho, às 5h – Itália x Holanda; 22 de julho, às 8h30 – Brasil x Japão; 23 de julho, às 5h – Turquia x Canadá; 23 de julho, às 8h30 – Estados Unidos x China.

   

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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