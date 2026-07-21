Polícia desarticula quadrilha que roubava e revendia medicamentos oncológicos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta terça-feira (21), a Operação Metástase para combater uma organização criminosa envolvida no roubo e distribuição ilegal de medicamentos oncológicos e imunossupressores. As ações ocorreram em diversos estados, incluindo São Paulo, Goiás e Pará, com apoio das polícias locais.

Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 33 milhões em um ano, utilizando empresas de fachada para recolocar os medicamentos roubados no mercado, inclusive em instituições públicas de saúde por meio de processos licitatórios.

Os agentes cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão contra membros e líderes da quadrilha. Também foi determinado o bloqueio de R$ 30 milhões em contas bancárias, além do sequestro de imóveis, veículos de luxo e outros bens ligados à organização.

A polícia identificou uma estrutura criminosa sofisticada, composta por diferentes núcleos responsáveis pelo roubo, logística, armazenamento e distribuição dos medicamentos. O grupo contava ainda com apoio territorial de facções criminosas, que forneciam proteção armada durante as operações.

O esquema envolvia o aliciamento de funcionários de transportadoras para obter informações privilegiadas sobre rotas e cargas. Cerca de 25 empresas de fachada, distribuídas entre Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará, eram utilizadas para receptar e redistribuir os medicamentos.

Os medicamentos roubados eram revendidos tanto para hospitais privados quanto, em alguns casos, para o setor público, a preços abaixo do mercado. A polícia alerta que a manipulação e transporte inadequados desses produtos podem comprometer sua eficácia e colocar em risco a saúde dos pacientes.

O volume significativo de cargas desviadas pode afetar o abastecimento de medicamentos essenciais para o tratamento de pacientes oncológicos, transplantados e pessoas com doenças autoimunes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br