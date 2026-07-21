Número de eleitores com deficiência cresce e chega a quase 2 milhões no Brasil

O Brasil registrou um aumento significativo no número de eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições deste ano, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o órgão, são 1.963.551 pessoas, um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando o total era de 1.377.787.

Os tipos de deficiência informados pelos eleitores incluem dificuldades de locomoção, deficiência visual, auditiva, física, intelectual e outras condições que exigem adaptações nos locais de votação. Dentre os cadastrados para as Eleições 2026, 45,46% se enquadram na categoria “outros”. Cerca de 617 mil declararam deficiência de locomoção, 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil relataram deficiência auditiva. Além disso, mais de 64 mil pessoas informaram dificuldade para exercer o voto.

Para atender a esse público, a Justiça Eleitoral ampliou o número de seções eleitorais com acessibilidade. Em 2022, eram 156.296 seções principais adaptadas; neste ano, o número subiu para 223.587, um aumento de 43%. Os locais acessíveis contam com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, garantindo maior autonomia e segurança aos eleitores.

Quem precisa votar em um local adaptado pode solicitar a transferência para uma seção eleitoral acessível. Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida. O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O prazo para solicitar a transferência termina em 20 de agosto.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br