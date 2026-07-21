Home / Politica / Número de eleitores com deficiência cresce e chega a quase 2 milhões no Brasil

Número de eleitores com deficiência cresce e chega a quase 2 milhões no Brasil

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 21 de julho de 2026 12:16

O Brasil registrou um aumento significativo no número de eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições deste ano, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o órgão, são 1.963.551 pessoas, um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando o total era de 1.377.787.

Os tipos de deficiência informados pelos eleitores incluem dificuldades de locomoção, deficiência visual, auditiva, física, intelectual e outras condições que exigem adaptações nos locais de votação. Dentre os cadastrados para as Eleições 2026, 45,46% se enquadram na categoria “outros”. Cerca de 617 mil declararam deficiência de locomoção, 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil relataram deficiência auditiva. Além disso, mais de 64 mil pessoas informaram dificuldade para exercer o voto.

Para atender a esse público, a Justiça Eleitoral ampliou o número de seções eleitorais com acessibilidade. Em 2022, eram 156.296 seções principais adaptadas; neste ano, o número subiu para 223.587, um aumento de 43%. Os locais acessíveis contam com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, garantindo maior autonomia e segurança aos eleitores.

Quem precisa votar em um local adaptado pode solicitar a transferência para uma seção eleitoral acessível. Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida. O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O prazo para solicitar a transferência termina em 20 de agosto.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

TSE libera solicitação de voto em trânsito para eleições de outub ...
20 de julho de 2026
Convenções partidárias para eleições de 2026 começam nesta segund ...
19 de julho de 2026
Novas regras exigem alertas de risco em anúncios de apostas espor ...
17 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress