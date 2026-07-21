Prefeitura de Cambé reforça apoio a cuidadores com nova entrega de ração e medicamentos pelo Cãobé

A Prefeitura de Cambé realizou mais uma etapa do programa Cãobé, promovendo a entrega de ração e medicamentos para cuidadores independentes e representantes de ONGs cadastradas. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, busca fortalecer o cuidado com animais no município.

Foram distribuídos 9.030 quilos de ração para cães e 2.369 quilos para gatos, além de 295 caixas do antipulgas Simparic e 254 caixas do antiparasitário Revolution. Os itens beneficiam atualmente 983 cachorros e 999 gatos sob responsabilidade dos cuidadores e organizações.

De acordo com Natália Conceição, cuidadora independente, o apoio do programa tem sido fundamental para manter o bem-estar dos animais sob seus cuidados. Ela relata que, antes do auxílio, era necessário realizar bazares e outras ações para arrecadar recursos. Agora, com a entrega regular de ração e medicamentos, o trabalho tornou-se mais viável.

Outro cuidador, Vander Galvino, destaca que a iniciativa representa uma economia significativa, principalmente devido ao alto custo da alimentação e dos remédios para os animais. Ele afirma que a ajuda garante a alimentação e a saúde dos bichos acolhidos.

A Secretaria de Meio Ambiente orienta que os beneficiários fiquem atentos às mensagens enviadas pelo WhatsApp, utilizando o número cadastrado no início do ano, para não perder os prazos de retirada. Caso haja mudança de telefone, é necessário procurar o Departamento de Proteção Animal para atualizar o cadastro.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br