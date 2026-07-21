Bolsa Família de julho é pago para beneficiários com NIS final 2

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta terça-feira (21) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho para quem possui o Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 2. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 679,19.

Na segunda-feira (20), moradores de 175 municípios em situação de emergência ou calamidade pública receberam o pagamento de forma unificada, independentemente do final do NIS. Os estados contemplados foram Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Além disso, o programa oferece benefícios adicionais: mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50 pelo Benefício Variável Familiar Nutriz; famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos têm acréscimo de R$ 50; e famílias com crianças de até 6 anos recebem mais R$ 150.

O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para consultar informações sobre datas, valores e composição das parcelas, os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem.

Desde junho de 2023, está em vigor a regra de proteção, que permite que famílias que melhoram a renda recebam 50% do benefício por até um ano, desde que cada integrante tenha renda de até meio salário mínimo. Quem entrou na regra até maio de 2025 mantém o direito por dois anos.

Outra mudança importante é que, a partir de 2024, não há mais desconto do Seguro Defeso para beneficiários do Bolsa Família, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023. O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br