Seleção feminina de vôlei enfrenta Japão nas quartas da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei entra em quadra nesta quarta-feira (22) para enfrentar o Japão nas quartas de final da Liga das Nações. O confronto acontece em Macau, na China, a partir das 8h30 (horário de Brasília).

Este será o segundo duelo entre Brasil e Japão na competição. Na fase classificatória, o time comandado por José Roberto Guimarães venceu as japonesas por 3 sets a 1. Agora, a disputa é eliminatória: quem perder está fora da briga pelo título inédito.

O Brasil terminou a fase de grupos em terceiro lugar, somando nove vitórias e três derrotas. Já o Japão ficou na sexta posição, com oito triunfos e quatro reveses. Caso avance, a seleção brasileira enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Itália e Países Baixos, que também acontece na quarta-feira, às 5h.

Para as partidas decisivas, a equipe brasileira não poderá contar com a central Julia Kudiess, que sofreu lesão no joelho e passou por cirurgia. Em seu lugar, Larissa Besen, do Osasco, foi convocada para integrar o grupo.

O Brasil busca conquistar o título da Liga das Nações pela primeira vez, após bater na trave em quatro oportunidades. Nos dois últimos anos, a equipe foi vice-campeã, sendo superada pela Itália. Em 2019 e 2021, a derrota na final foi para os Estados Unidos.

Confira os jogos das quartas de final:

Quarta-feira (22):

5h – Itália x Países Baixos

8h30 – Brasil x Japão

Quinta-feira (23):

5h – Turquia x Canadá

8h30 – Estados Unidos x China

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br