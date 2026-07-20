A seleção espanhola conquistou seu segundo título mundial de futebol neste domingo (19), com um elenco marcado pela diversidade de origens. Dos 26 jogadores campeões, apenas o zagueiro Aymeric Laporte nasceu fora da Espanha, tendo origem francesa e passagem pelas categorias de base da seleção da França.

O destaque da conquista ficou por conta dos atacantes Lamine Yamal e Nico Williams, filhos de imigrantes que simbolizam a nova geração do futebol espanhol. Lamine Yamal, de 19 anos, é considerado uma das maiores promessas do país. Filho de pai marroquino e mãe guinéu-equatoriana, ambos chegaram à Espanha ainda crianças e se estabeleceram na Catalunha. Apesar de ter marcado apenas um gol na competição, Yamal foi peça fundamental na campanha vitoriosa.

Nico Williams, de 24 anos, também se destacou durante a Copa. Filho de ganeses que atravessaram o Deserto do Saara em busca de uma vida melhor, Nico nasceu em Pamplona, na região de Navarra. Durante a final, foi dele o passe para o gol decisivo de Ferrán Torres, que garantiu o título para a Espanha. Após a partida, Nico dedicou a medalha de campeão à mãe, em um gesto de reconhecimento à trajetória da família.

A Espanha, com quase 50 milhões de habitantes, tem cerca de 20% de sua população composta por pessoas nascidas fora do país. O governo espanhol adota políticas de acolhimento e, recentemente, facilitou a regularização de imigrantes que vivem no país sem documentação, desde que estejam há pelo menos cinco meses em território espanhol e não tenham antecedentes criminais.

A trajetória de Yamal e Nico Williams evidencia a importância da integração e da diversidade no esporte, reforçando o papel dos imigrantes no sucesso da seleção espanhola.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br