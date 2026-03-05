Alckmin Deixará Ministério em Abril para Focar em Eleições de 2026

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou que deixará o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) em 4 de abril. Esta decisão atende ao prazo estipulado pela legislação eleitoral para aqueles que pretendem disputar as eleições de 2026, permitindo que Alckmin se concentre em suas futuras ambições políticas.

Continuidade na Vice-Presidência

Embora Alckmin esteja se desligando do ministério, ele continuará a exercer seu papel como vice-presidente. A legislação atual permite que ele permaneça no cargo enquanto participa da corrida eleitoral, desde que não assuma a Presidência durante os seis meses que antecedem as eleições.

Acordo Mercosul–UE em Destaque

Em sua fase de despedida, Alckmin participou da divulgação dos resultados da balança comercial de fevereiro, destacando o progresso no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Este tratado, que levou mais de duas décadas para ser negociado, foi recentemente ratificado pelo Congresso Nacional e está previsto para entrar em vigor em maio.

Avanços no Portal Único

Alckmin também mencionou os progressos no Portal Único de Comércio Exterior, uma plataforma digital que facilita os procedimentos de exportação e importação no Brasil. O sistema já responde por cerca de 50% das operações de importação e é esperado que esteja completamente implementado até o final do ano, possibilitando uma economia significativa para as empresas.

Possibilidades para o Futuro Político

O futuro político de Alckmin ainda está em negociação, com possibilidades variando desde uma nova candidatura à vice-presidência até uma vaga ao Senado ou ao governo de São Paulo. As decisões dependem de alianças e candidaturas que se consolidarão nos próximos meses.

