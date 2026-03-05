spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Evento Sextou na Concha agita Londrina com rock e gastronomia

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

O evento Sextou na Concha, realizado no Centro de Londrina, promete mais uma vez animar a noite de sexta-feira com uma combinação de música ao vivo e uma feira gastronômica diversificada. A atração principal desta edição, que acontece amanhã (6), será a banda de rock Silent Revenge, com apresentação marcada para as 19h30. Antes disso, a partir das 18h, a feira gastronômica estará aberta, oferecendo uma variedade de comidas e bebidas na Concha Acústica, localizada na Praça 1º de Maio, próximo à rua Piauí.

Atrações Musicais

A banda Silent Revenge, criada em 2022, será a responsável por animar o público com clássicos do rock and roll. Composta por Eduardo Cavassini no vocal, Emerson Batista na guitarra, Sandro Oliveira na bateria, André Azevedo no baixo e Igor Calderon na guitarra, o grupo apresenta um repertório que inclui sucessos de bandas como AC/DC, Metallica e Guns N’ Roses. O baixista André Azevedo destacou a energia especial da Concha Acústica, ressaltando que o local é sempre acolhedor para a banda e o público.

Feira Gastronômica

A feira gastronômica, que já se tornou uma parada tradicional nas sextas-feiras, oferece uma variedade ampla de opções culinárias. Entre os itens disponíveis, os visitantes encontrarão desde pratos salgados como espetinhos e hambúrgueres, até doces e sobremesas como churros e bolos. Além das delícias gastronômicas, o evento também conta com a venda de joias, produtos de saboaria e roupas de estilo rock.

Iniciativa Cultural

O Sextou na Concha é uma iniciativa que conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Cultura e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Segundo Marina Costa, produtora e coordenadora do projeto, a terceira temporada tem atraído um público crescente e diversificado, com pessoas vindas de diferentes regiões, incluindo Cambé e Ibiporã. O evento não só promove lazer, mas também fortalece a cultura local com a participação de novas bandas selecionadas em editais.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Operação Omnis reforça segurança em todo o Paraná
Operação Omnis reforça segurança em todo o Paraná
Próximo artigo
Alckmin Deixará Ministério em Abril para Focar em Eleições de 2026
Alckmin Deixará Ministério em Abril para Focar em Eleições de 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares