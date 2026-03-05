Evento Sextou na Concha agita Londrina com rock e gastronomia

O evento Sextou na Concha, realizado no Centro de Londrina, promete mais uma vez animar a noite de sexta-feira com uma combinação de música ao vivo e uma feira gastronômica diversificada. A atração principal desta edição, que acontece amanhã (6), será a banda de rock Silent Revenge, com apresentação marcada para as 19h30. Antes disso, a partir das 18h, a feira gastronômica estará aberta, oferecendo uma variedade de comidas e bebidas na Concha Acústica, localizada na Praça 1º de Maio, próximo à rua Piauí.

Atrações Musicais

A banda Silent Revenge, criada em 2022, será a responsável por animar o público com clássicos do rock and roll. Composta por Eduardo Cavassini no vocal, Emerson Batista na guitarra, Sandro Oliveira na bateria, André Azevedo no baixo e Igor Calderon na guitarra, o grupo apresenta um repertório que inclui sucessos de bandas como AC/DC, Metallica e Guns N’ Roses. O baixista André Azevedo destacou a energia especial da Concha Acústica, ressaltando que o local é sempre acolhedor para a banda e o público.

Feira Gastronômica

A feira gastronômica, que já se tornou uma parada tradicional nas sextas-feiras, oferece uma variedade ampla de opções culinárias. Entre os itens disponíveis, os visitantes encontrarão desde pratos salgados como espetinhos e hambúrgueres, até doces e sobremesas como churros e bolos. Além das delícias gastronômicas, o evento também conta com a venda de joias, produtos de saboaria e roupas de estilo rock.

Iniciativa Cultural

O Sextou na Concha é uma iniciativa que conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Cultura e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Segundo Marina Costa, produtora e coordenadora do projeto, a terceira temporada tem atraído um público crescente e diversificado, com pessoas vindas de diferentes regiões, incluindo Cambé e Ibiporã. O evento não só promove lazer, mas também fortalece a cultura local com a participação de novas bandas selecionadas em editais.

