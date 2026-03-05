Operação Omnis reforça segurança em todo o Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou a Operação Omnis nesta quinta-feira (5), com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo em todo o estado. A ação visa ampliar a fiscalização e contribuir para a ordem pública, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais.

Estratégias de Patrulhamento

A operação inclui patrulhamento terrestre, aquático e aéreo, além de bloqueios de trânsito e abordagens em regiões de maior circulação e incidência criminal. Estas ações são baseadas em dados estatísticos e operacionais para otimizar a presença policial.

Apoio da Secretaria de Segurança

O Secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a importância da operação, que envolve mais de 600 policiais e cerca de 200 viaturas. O foco está em áreas com maior incidência de tráfico de drogas e outros crimes, visando reduzir a criminalidade com ações estratégicas.

Compromisso com a Segurança

O Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, enfatizou o compromisso contínuo da corporação em assegurar a segurança pública. A operação utiliza análise criminal e inteligência para direcionar o policiamento, ampliando a presença policial em todo o estado.

Unidades Especializadas

Serão empregadas unidades operacionais e especializadas em diferentes modalidades de policiamento, como tático motorizado, rodoviário, ambiental e aeropolicial. Ferramentas de georreferenciamento e gestão de ocorrências apoiam a estratégia.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br