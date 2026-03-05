spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ministra Márcia Lopes Participa de Aula Magna sobre Democracia e Direitos Humanos

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
JANAINA LIBORIO DE AVILA

A Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa de uma Aula Magna intitulada 'Democracia e Direitos Humanos', ao lado da professora Maria Luiza Rizzotti. O evento ocorrerá no Anfiteatro do CESA, amanhã, às 19h30, e é aberto a todos os estudantes dos cursos do Centro de Estudos.

Objetivo do Evento

Conforme a professora Ana Patrícia Pires Nalesso, coordenadora do Departamento de Serviço Social, o evento visa ressaltar a importância da democracia na formação universitária. A Aula Magna faz parte da Semana de Recepção aos Ingressantes 2026 do Centro de Estudos Sociais Aplicados, destacando a necessidade de valores democráticos na educação.

Trajetória de Márcia Lopes

Nomeada Ministra em 2025, Márcia Lopes é graduada em Serviço Social pela UEL, com especialização e mestrado na área. Ela já ocupou cargos como secretária Municipal de Assistência Social de Londrina e Ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além disso, foi vereadora em Londrina e disputou a prefeitura em 2012.

Iniciativas no Combate à Violência de Gênero

Como ministra, Márcia Lopes tem liderado ações no Mês da Mulher, focando no combate à violência de gênero. Entre as iniciativas estão o Pacto contra o Feminicídio, o serviço Ligue 180 e a expansão da Casa da Mulher Brasileira.

Fonte: https://operobal.uel.br

5
spot_img
Artigo anterior
Prefeitura de Cambé Lança Curso Técnico Gratuito em Segurança do Trabalho
Prefeitura de Cambé Lança Curso Técnico Gratuito em Segurança do Trabalho
Próximo artigo
Operação Omnis reforça segurança em todo o Paraná
Operação Omnis reforça segurança em todo o Paraná
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares