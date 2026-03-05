Ministra Márcia Lopes Participa de Aula Magna sobre Democracia e Direitos Humanos

A Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa de uma Aula Magna intitulada 'Democracia e Direitos Humanos', ao lado da professora Maria Luiza Rizzotti. O evento ocorrerá no Anfiteatro do CESA, amanhã, às 19h30, e é aberto a todos os estudantes dos cursos do Centro de Estudos.

Objetivo do Evento

Conforme a professora Ana Patrícia Pires Nalesso, coordenadora do Departamento de Serviço Social, o evento visa ressaltar a importância da democracia na formação universitária. A Aula Magna faz parte da Semana de Recepção aos Ingressantes 2026 do Centro de Estudos Sociais Aplicados, destacando a necessidade de valores democráticos na educação.

Trajetória de Márcia Lopes

Nomeada Ministra em 2025, Márcia Lopes é graduada em Serviço Social pela UEL, com especialização e mestrado na área. Ela já ocupou cargos como secretária Municipal de Assistência Social de Londrina e Ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além disso, foi vereadora em Londrina e disputou a prefeitura em 2012.

Iniciativas no Combate à Violência de Gênero

Como ministra, Márcia Lopes tem liderado ações no Mês da Mulher, focando no combate à violência de gênero. Entre as iniciativas estão o Pacto contra o Feminicídio, o serviço Ligue 180 e a expansão da Casa da Mulher Brasileira.

Fonte: https://operobal.uel.br