Prefeitura de Cambé Lança Curso Técnico Gratuito em Segurança do Trabalho

A Prefeitura de Cambé, em parceria com o SENAI Londrina, anunciou a abertura de inscrições para um curso técnico gratuito em segurança do trabalho. Este programa, com duração de 24 meses, visa fortalecer o desenvolvimento regional e promover ambientes de trabalho mais seguros.

Detalhes do Curso

O curso é destinado a pessoas que tenham concluído o ensino médio e sejam maiores de 18 anos. A formação será semipresencial, começando no dia 9 de abril, com encontros presenciais toda quinta-feira, das 19h às 23h, no Centro da Juventude, localizado na Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953.

Conteúdo Programático

A grade curricular abrange disciplinas como Comunicação e Informação, Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho, Higiene Ocupacional, Gestão de Pessoas, e Metodologia de Projetos, entre outras. O objetivo é capacitar os participantes para coordenar programas de saúde e segurança do trabalho, além de realizar auditorias e monitoramentos necessários.

Inscrições

As inscrições estão abertas até o dia 26 de março. Interessados devem acessar o site oficial da prefeitura para realizar a inscrição. O curso representa uma oportunidade de qualificação profissional gratuita, com o apoio de uma instituição renomada como o SENAI.

