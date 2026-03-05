spot_img
Governador Inaugura Moradias e Destina R$ 36,2 Milhões para Estradas em Terra Rica

Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Nesta quinta-feira (5), o governador Ratinho Junior realizou a entrega de 46 novas moradias no Residencial Jardim Cristo Rei III em Terra Rica. Este projeto faz parte do programa Casa Fácil Paraná, uma iniciativa do governo estadual que visa facilitar o acesso à moradia para a população.

Investimento em Infraestrutura Rural

Além das moradias, o governador anunciou um investimento significativo de R$ 36,2 milhões para a pavimentação de duas estradas rurais na região. Estas vias são fundamentais para o escoamento da produção agrícola, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

Impacto na Comunidade

A entrega das moradias e o investimento nas estradas são passos importantes para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Terra Rica. As novas casas oferecem melhores condições de habitação, enquanto as melhorias nas estradas rurais facilitam o transporte e a logística.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

