Dólar Sobe a R$ 5,28 com Conflito no Oriente Médio

O mercado financeiro apresentou instabilidade nesta quinta-feira, refletindo as crescentes preocupações sobre a situação no Oriente Médio. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,287, marcando o maior valor desde o final de janeiro, enquanto a bolsa de valores sofreu uma queda significativa.

Oscilações do Dólar e Impactos no Mercado

Durante a manhã, o dólar se manteve em torno de R$ 5,23, mas ultrapassou R$ 5,28 no início da tarde, atingindo R$ 5,29 às 16h30. Este movimento foi impulsionado por uma tendência global dos investidores de buscar ativos mais seguros, resultando em um aumento de 1,32% na moeda.

Reação do Mercado de Ações

O índice Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, recuou 2,64% para 180.464 pontos, seu nível mais baixo desde janeiro. Somente as ações de empresas petrolíferas registraram alta, devido ao aumento de 4,93% no preço internacional do barril de petróleo Brent, que alcançou US$ 85,41.

Cenário Global e Investimentos Seguros

A tensão no Oriente Médio, exacerbada pelo bombardeio do Irã em um aeroporto no Azerbaijão, levou investidores a transferirem recursos para títulos do Tesouro dos Estados Unidos, considerados investimentos seguros. A possibilidade de fechamento do Estreito de Ormuz, uma rota vital para o petróleo, alimenta a volatilidade no mercado.

Perspectivas para o Brasil

Apesar da alta recente, o dólar ainda apresenta uma queda de 3,66% no acumulado do ano. A continuidade dos conflitos pode influenciar as exportações de combustível do Brasil, à medida que grandes produtores enfrentam desafios logísticos.