Comunidade Escolar Pede Lombada em Frente a Colégio na Zona Leste de Londrina

Região
Redação Portal Cambé
A segurança de estudantes e pedestres se tornou uma preocupação crescente na zona leste de Londrina. Pais e responsáveis estão solicitando a instalação de uma lombada em frente a um colégio da região, devido ao risco constante de atropelamentos.

Motivos da Solicitação

O pedido surge após diversos relatos de motoristas que não respeitam os limites de velocidade na área escolar. A ausência de mecanismos de redução de velocidade está gerando apreensão entre a comunidade local, que teme pela segurança dos alunos ao atravessarem a rua.

Ações da Comunidade

Organizados em grupos, pais e moradores têm se mobilizado para pressionar as autoridades municipais. Reuniões e abaixo-assinados estão entre as ações realizadas para reforçar a urgência da implantação de uma lombada, medida vista como essencial para evitar acidentes.

Fonte: https://taroba.com.br

