Gustavo Marques é Suspenso por Declarações Machistas

Redação Portal Cambé
© Ari Ferreira/Red Bull Bragantino/Direitos Reservados

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) suspendeu o zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, por 12 jogos devido a comentários machistas dirigidos à árbitra Daiane Muniz. O incidente ocorreu após uma partida contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista.

Decisão do Tribunal

Além da suspensão, o TJD-SP determinou que o jogador pague uma multa de R$ 30 mil. A decisão foi tomada em julgamento realizado na última quarta-feira (4).

Repercussão e Desculpas

Após a derrota do Bragantino em 21 de fevereiro, Gustavo Marques questionou a escalação da árbitra, afirmando que jogos de grande importância não deveriam ser apitados por mulheres. Em uma postagem nas redes sociais, ele pediu desculpas, atribuindo suas palavras à frustração pelo resultado da partida.

Resposta da Federação Paulista de Futebol

A Federação Paulista de Futebol (FPF) expressou indignação com as declarações do atleta, classificando-as como machistas e incompatíveis com os valores do futebol moderno. A FPF encaminhou o caso à Justiça Desportiva para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Posicionamento do Bragantino

O Bragantino multou Gustavo Marques em 50% de seus vencimentos mensais e anunciou que o valor será doado à ONG Rendar, que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina. O zagueiro foi afastado do jogo contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Artigos Populares