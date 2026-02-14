O Carnaval no Distrito Federal em 2026 promete uma programação diversificada e abrangente, com 73 blocos distribuídos por várias regiões administrativas. A festa atende a diversos gostos musicais, desde o frevo até o funk, incluindo atividades para crianças e celebrações da diversidade.

Estruturas Fixas no Plano Piloto

Para aqueles que preferem locais fixos, três áreas principais no Plano Piloto estarão em funcionamento durante o feriado. A Gran Folia 2026 acontece na Esplanada dos Ministérios, das 16h às 01h. A Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, oferece festas das 13h às 21h. Já o Setor Carnavalesco Sul, chamado Brasília em Folia, estará ativo das 10h às 22h.

Blocos de Rua: Diversão Garantida

Os blocos de rua começam a animar o sábado desde cedo. O Bloco Mi Fá Sol-Lá, voltado para crianças, agita a SQS 303 das 10h às 12h. Em Sobradinho, o Sorriso da Rua acontece no Estádio Augustinho Lima, das 9h às 13h. No Taguaparque, o Mamãe Taguá anima o público das 12h às 20h.

Celebrações de Diversidade

A diversidade é um dos pontos fortes do carnaval local. O Bloco do Amor, que celebra a comunidade LGBTQIA+, se concentra no Museu Nacional das 12h às 20h. O Rebu o Bloco, também conhecido como Bloco Sapatão, movimenta o Setor Bancário Sul das 14h às 22h. Em Águas Claras, o Baile da Piki acontece na Rua do Lazer, no mesmo horário.

Tradição e Modernidade

Para os amantes da música eletrônica, o icônico Aparelhinho tem sua concentração no Setor Bancário Sul às 11h. Já o tradicional Vassourinhas de Brasília traz o frevo para a frente do Sesi Lab às 15h. Rockeiros podem encontrar diversão no Bloco do Rock – Quaresmada, na Galeria dos Estados, das 15h às 22h.

Programação Completa

Confira outras atrações: Bloco Guardiões do Samba, na Praça do Gaguinho; Bloco Carnaflow, na Praça do Cidadão; Bloco Na Batida do Morro, no Setor Comercial Sul; Bloco Saly, também no Setor Comercial Sul; e Bloco Pagodão Delas. Todos com horários variados ao longo do dia.

