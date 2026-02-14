sábado, fevereiro 14, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
88 %
1.5kmh
0 %
sáb
33 °
dom
31 °
seg
35 °
ter
35 °
qua
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Programação do Carnaval no Distrito Federal: Atrações deste Sábado

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Carnaval no Distrito Federal em 2026 promete uma programação diversificada e abrangente, com 73 blocos distribuídos por várias regiões administrativas. A festa atende a diversos gostos musicais, desde o frevo até o funk, incluindo atividades para crianças e celebrações da diversidade.

Estruturas Fixas no Plano Piloto

Para aqueles que preferem locais fixos, três áreas principais no Plano Piloto estarão em funcionamento durante o feriado. A Gran Folia 2026 acontece na Esplanada dos Ministérios, das 16h às 01h. A Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, oferece festas das 13h às 21h. Já o Setor Carnavalesco Sul, chamado Brasília em Folia, estará ativo das 10h às 22h.

Blocos de Rua: Diversão Garantida

Os blocos de rua começam a animar o sábado desde cedo. O Bloco Mi Fá Sol-Lá, voltado para crianças, agita a SQS 303 das 10h às 12h. Em Sobradinho, o Sorriso da Rua acontece no Estádio Augustinho Lima, das 9h às 13h. No Taguaparque, o Mamãe Taguá anima o público das 12h às 20h.

Celebrações de Diversidade

A diversidade é um dos pontos fortes do carnaval local. O Bloco do Amor, que celebra a comunidade LGBTQIA+, se concentra no Museu Nacional das 12h às 20h. O Rebu o Bloco, também conhecido como Bloco Sapatão, movimenta o Setor Bancário Sul das 14h às 22h. Em Águas Claras, o Baile da Piki acontece na Rua do Lazer, no mesmo horário.

Tradição e Modernidade

Para os amantes da música eletrônica, o icônico Aparelhinho tem sua concentração no Setor Bancário Sul às 11h. Já o tradicional Vassourinhas de Brasília traz o frevo para a frente do Sesi Lab às 15h. Rockeiros podem encontrar diversão no Bloco do Rock – Quaresmada, na Galeria dos Estados, das 15h às 22h.

Programação Completa

Confira outras atrações: Bloco Guardiões do Samba, na Praça do Gaguinho; Bloco Carnaflow, na Praça do Cidadão; Bloco Na Batida do Morro, no Setor Comercial Sul; Bloco Saly, também no Setor Comercial Sul; e Bloco Pagodão Delas. Todos com horários variados ao longo do dia.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
Carnaval em São Paulo: Agrada Gregos é Destaque no Ibirapuera
Próximo artigo
TV Brasil Transmite Bahia x Jacuipense Neste Sábado pelo Campeonato Baiano
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress