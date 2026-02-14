Neste sábado, a TV Brasil traz a transmissão ao vivo do jogo entre Bahia e Jacuipense, válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano. O evento será exibido com sinal da TVE Bahia, parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Detalhes da Transmissão

As equipes entram em campo às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), com a transmissão começando às 15h45, incluindo um pré-jogo especial. O Bahia, já com vaga quase certa na próxima fase, enfrenta o Jacuipense, que precisa vencer para se classificar.

Sobre o Campeonato Baiano 2026

A edição 2026 do Campeonato Baiano passou por alterações importantes. Com início em 10 de janeiro e término previsto para 8 de março, a competição acontece em paralelo ao Campeonato Brasileiro, com redução de 13 para 11 jogos no total. As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogo único.

Programação da TV Brasil em 2026

A TV Brasil, parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), exibe em 2026, além do Campeonato Baiano, jogos dos campeonatos estaduais Capixaba, Cearense e Paraense. A emissora também foca no esporte feminino, transmitindo a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino pelo terceiro ano consecutivo.

Como Acompanhar

A programação da TV Brasil pode ser assistida pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Para mais detalhes de sintonização, visite: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Além disso, os conteúdos estão disponíveis no TV Brasil Play, acessível pelo site ou aplicativo para Android e iOS.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br