Luiz Andrade, um estudante de Alto Paraíso, Paraná, destacou-se recentemente ao conquistar o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), além de ser aprovado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Intercâmbio Transformador

A trajetória de Luiz foi significativamente influenciada por sua participação no programa de intercâmbio da Secretaria de Educação em 2024. Durante este período, ele teve a oportunidade de estudar na Austrália, experiência que ampliou seus horizontes acadêmicos e culturais.

Preparação e Dedicação

A dedicação aos estudos e a experiência internacional adquirida foram fatores determinantes para que Luiz obtivesse êxito nos concorridos vestibulares de medicina. O estudante destaca a importância do apoio familiar e dos professores durante sua preparação.

Impacto do Programa Educacional

O programa de intercâmbio, parte de uma iniciativa da Secretaria de Educação, visa proporcionar aos alunos de escolas públicas uma visão global e oportunidades de aprendizado que extrapolam as fronteiras nacionais. A conquista de Luiz serve como inspiração para outros estudantes que almejam alcançar sucesso acadêmico.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br