sábado, fevereiro 14, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
21.4 ° C
21.4 °
21.4 °
88 %
1.5kmh
0 %
sáb
33 °
dom
31 °
seg
35 °
ter
35 °
qua
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Aluno de Escola Pública Conquista 1º Lugar em Medicina Após Intercâmbio

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Luiz Fernando Souza de Andrade/Arquivo pessoal

Luiz Andrade, um estudante de Alto Paraíso, Paraná, destacou-se recentemente ao conquistar o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), além de ser aprovado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Intercâmbio Transformador

A trajetória de Luiz foi significativamente influenciada por sua participação no programa de intercâmbio da Secretaria de Educação em 2024. Durante este período, ele teve a oportunidade de estudar na Austrália, experiência que ampliou seus horizontes acadêmicos e culturais.

Preparação e Dedicação

A dedicação aos estudos e a experiência internacional adquirida foram fatores determinantes para que Luiz obtivesse êxito nos concorridos vestibulares de medicina. O estudante destaca a importância do apoio familiar e dos professores durante sua preparação.

Impacto do Programa Educacional

O programa de intercâmbio, parte de uma iniciativa da Secretaria de Educação, visa proporcionar aos alunos de escolas públicas uma visão global e oportunidades de aprendizado que extrapolam as fronteiras nacionais. A conquista de Luiz serve como inspiração para outros estudantes que almejam alcançar sucesso acadêmico.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
TV Brasil Transmite Bahia x Jacuipense Neste Sábado pelo Campeonato Baiano
Próximo artigo
Carnaval 2025: Alerta para Metanol em Bebidas Adulteradas Aumenta em Vários Estados
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress