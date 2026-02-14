sábado, fevereiro 14, 2026

Carnaval 2025: Alerta para Metanol em Bebidas Adulteradas Aumenta em Vários Estados

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© PABLO JACOB/governo de São Paulo

Com a aproximação do Carnaval 2025, diversos estados brasileiros intensificam o alerta quanto ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. O Ministério da Saúde confirmou 76 casos de intoxicação por essa substância em 2025, com 25 mortes registradas, além de outros 29 casos ainda em investigação.

São Paulo e Outras Regiões em Alerta

São Paulo lidera o número de casos, com 52 confirmações e 12 mortes. A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da compra de bebidas apenas em estabelecimentos regularizados e alerta para os riscos da ingestão de produtos de origem desconhecida. A fiscalização está sendo coordenada pelo Centro de Vigilância Sanitária, que intensifica as inspeções em locais de venda.

Pernambuco e Bahia: Medidas de Prevenção

Em Pernambuco, foram confirmados oito casos de intoxicação, incluindo cinco óbitos. A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que bebidas de procedência duvidosa sejam evitadas. Na Bahia, nove casos foram confirmados, com três mortes, e a fiscalização foi reforçada em parceria com o Ministério da Saúde.

Outros Estados em Vigilância

No Paraná, seis casos foram confirmados, com três mortes, enquanto Mato Grosso registrou seis ocorrências e quatro óbitos no final de 2025. Ambos os estados reforçam a necessidade de cautela ao consumir bebidas alcoólicas durante o carnaval.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

