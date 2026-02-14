sábado, fevereiro 14, 2026

Escolas Novas e Tradicionais Competem na Série Ouro do Carnaval do Rio

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Gustavo Domingue/RioTur

No próximo sábado (14), o carnaval da Série Ouro do Rio de Janeiro promete uma competição acirrada. Enquanto escolas tradicionais como Império Serrano e Estácio de Sá se preparam para o desfile, escolas de samba mais jovens também buscam destaque. A vitória garante uma vaga no cobiçado Grupo Especial em 2027.

União de Maricá: Uma Escola em Ascensão

Entre as escolas mais novas está a União de Maricá, fundada em 2015. Esta será a terceira vez que a escola desfila na Série Ouro. Com o enredo 'Berenguendéns e Balangandãs' e sob a direção artística de Leandro Vieira, a escola busca contar histórias não contadas, inspirando-se em seu passado de vitórias no Grupo Especial.

História e Cultura nos Balangandãs

O enredo explora a história por trás dos balangandãs, joias que simbolizam resistência e identidade. Leandro Vieira destaca a importância pedagógica do enredo, que celebra a cultura negra e as mulheres que transformaram joias em liberdade.

Botafogo Samba Clube: A Estrela Solitária na Avenida

Criada em 2018, a Botafogo Samba Clube rapidamente ascendeu à Série Ouro. Em 2026, a escola homenageia o paisagista Roberto Burle Marx com o enredo 'O Brasil que floresce em arte'. Os carnavalescos Raphael Torres e Alexandre Rangel optaram por um tema desvinculado do futebol, focando em uma homenagem vibrante e colorida.

A Arte de Burle Marx na Avenida

O desfile será dividido em setores que retratam a contribuição de Burle Marx ao paisagismo moderno, incluindo suas famosas expedições pelo Brasil. Cada setor apresentará elementos de suas criações, culminando com uma alegoria do Sítio de Burle Marx, retratando seu legado duradouro.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

