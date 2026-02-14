Em um feito histórico para o Brasil, Lucas Pinheiro Braathen conquistou a primeira medalha de ouro do país em uma Olimpíada de Inverno. A vitória ocorreu na prova de slalom gigante, realizada em Bormio, nos Alpes italianos, durante os Jogos de Milão e Cortina.

Detalhes da Prova

O slalom gigante é composto por duas descidas em um percurso que exige precisão e velocidade, com esquiadores passando por 'portas' formadas por mastros na neve. Lucas completou suas descidas em 2min25s, superando o suíço Marco Odermatt por 58 centésimos, que ficou com a prata, e Loic Meillard, também suíço, que levou o bronze.

Trajetória de Lucas Pinheiro

Lucas Pinheiro, nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, representava a Noruega até 2023. Após uma breve aposentadoria, ele decidiu competir pelo Brasil, país de sua mãe. Sua carreira retomada culminou em pódios históricos em eventos de esqui alpino, culminando na vitória em Bormio.

Participação Brasileira nos Jogos

Além de Lucas, Giovanni Ongaro, outro atleta com raízes brasileiras, participou da prova e ficou em 31º lugar. A expectativa agora se volta para novas provas, como o slalom, que será disputado na segunda-feira, com a participação de outros atletas brasileiros, incluindo Christian Soevik.

