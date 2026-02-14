sábado, fevereiro 14, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu pouco nublado
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
61 %
3.1kmh
20 %
sáb
31 °
dom
31 °
seg
34 °
ter
34 °
qua
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Lucas Pinheiro faz história com ouro inédito para o Brasil em Olimpíada de Inverno

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© REUTERS/Denis Balibouse/Proibida reprodução

Em um feito histórico para o Brasil, Lucas Pinheiro Braathen conquistou a primeira medalha de ouro do país em uma Olimpíada de Inverno. A vitória ocorreu na prova de slalom gigante, realizada em Bormio, nos Alpes italianos, durante os Jogos de Milão e Cortina.

Detalhes da Prova

O slalom gigante é composto por duas descidas em um percurso que exige precisão e velocidade, com esquiadores passando por 'portas' formadas por mastros na neve. Lucas completou suas descidas em 2min25s, superando o suíço Marco Odermatt por 58 centésimos, que ficou com a prata, e Loic Meillard, também suíço, que levou o bronze.

Trajetória de Lucas Pinheiro

Lucas Pinheiro, nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, representava a Noruega até 2023. Após uma breve aposentadoria, ele decidiu competir pelo Brasil, país de sua mãe. Sua carreira retomada culminou em pódios históricos em eventos de esqui alpino, culminando na vitória em Bormio.

Participação Brasileira nos Jogos

Além de Lucas, Giovanni Ongaro, outro atleta com raízes brasileiras, participou da prova e ficou em 31º lugar. A expectativa agora se volta para novas provas, como o slalom, que será disputado na segunda-feira, com a participação de outros atletas brasileiros, incluindo Christian Soevik.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

4
spot_img
Artigo anterior
Escolas Novas e Tradicionais Competem na Série Ouro do Carnaval do Rio
Próximo artigo
Operação Ininterrupta do Metrô de São Paulo Durante Carnaval
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress