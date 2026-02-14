sábado, fevereiro 14, 2026

Operação Ininterrupta do Metrô de São Paulo Durante Carnaval

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Metrô de São Paulo anunciou que o serviço funcionará de forma ininterrupta na passagem deste sábado (14) para domingo, durante o carnaval. Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada.

Mudanças na Operação a Partir de Domingo

De domingo (15) para segunda-feira, o embarque será permitido durante toda a madrugada apenas nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda. As demais estações estarão abertas exclusivamente para desembarque e transferências. Na segunda-feira, o Metrô volta ao seu horário normal de funcionamento.

Operação da CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) manterá a operação 24 horas para embarque e desembarque durante o sábado e domingo, mas apenas na Estação Palmeiras-Barra Funda. Outras estações permanecerão abertas durante a madrugada apenas para desembarque e transferências.

Transporte para o Sambódromo

Para facilitar o acesso ao Sambódromo do Anhembi, ônibus do serviço Atende, disponibilizado pela prefeitura, estarão operando gratuitamente a partir das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, começando às 18h e durante todo o período dos desfiles, com partidas frequentes de acordo com a demanda.

Transporte Coletivo Municipal

Nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro, os ônibus do transporte coletivo municipal funcionarão com frota e esquema de operação equivalentes a um sábado, totalizando 6.843 veículos em 1.128 linhas. No dia 15, o esquema seguirá o cronograma de domingo, com 4.922 veículos em 1.042 linhas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

