Os recentes temporais que atingiram o estado do Paraná causaram danos significativos em várias cidades, levando a Defesa Civil a intensificar suas atividades de apoio e assistência à população afetada.

Impacto nas Cidades

Na cidade de Palmas, as chuvas resultaram em elevação das águas, que invadiram residências e causaram transtornos aos moradores. A Defesa Civil Estadual está presente na região, coordenando os esforços de atendimento e mitigação dos danos.

Apoio da Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil estão trabalhando continuamente para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, oferecendo suporte necessário às famílias atingidas e monitorando as condições climáticas para prevenir futuros incidentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br