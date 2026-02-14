sábado, fevereiro 14, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
2.1kmh
75 %
sáb
30 °
dom
31 °
seg
34 °
ter
34 °
qua
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Chuvas Intensas Mobilizam Defesa Civil no Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Defesa Civil acompanha alagamentos no Paraná Foto: Defesa Civil

Os recentes temporais que atingiram o estado do Paraná causaram danos significativos em várias cidades, levando a Defesa Civil a intensificar suas atividades de apoio e assistência à população afetada.

Impacto nas Cidades

Na cidade de Palmas, as chuvas resultaram em elevação das águas, que invadiram residências e causaram transtornos aos moradores. A Defesa Civil Estadual está presente na região, coordenando os esforços de atendimento e mitigação dos danos.

Apoio da Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil estão trabalhando continuamente para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, oferecendo suporte necessário às famílias atingidas e monitorando as condições climáticas para prevenir futuros incidentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Operação Ininterrupta do Metrô de São Paulo Durante Carnaval
Próximo artigo
Festival Rec-Beat Celebra 30 Anos com Programação Diversificada no Recife
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress