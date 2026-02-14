O Festival Rec-Beat inicia suas celebrações de 30 anos neste sábado, 14 de fevereiro, no Cais da Alfândega, Recife. Conhecido por sua diversidade e inovação, o evento reúne artistas de várias partes do mundo, proporcionando um espaço de descoberta e experimentação musical.

História e Proposta do Rec-Beat

Fundado em 1995 por Antonio Gutierrez, o Gutie, o Rec-Beat destaca-se por unir tradições e vanguardas musicais. Ao longo dos anos, o festival se consolidou como um ponto de encontro entre diferentes públicos e gêneros, reforçando sua relevância no cenário cultural brasileiro.

Programação e Destaques

De 14 a 17 de fevereiro, o evento, que é gratuito, contará com a participação de artistas emergentes como NandaTsunami, AJULLIACOSTA e Jadsa, além de nomes consagrados como Djonga e Johnny Hooker. O festival também receberá atrações internacionais como Momi Maiga Quartet e Ghetto Kumbé.

Inovação com Música Eletrônica

Uma novidade deste ano é o projeto Moritz, dedicado à música eletrônica. Com uma curadoria autoral, o Moritz pretende expandir o legado do Rec-Beat, trazendo apresentações de DJs como Paulete Lindacelva, Carlos do Complexo e a colombiana Piolinda Marcela.

O festival mantém seu compromisso com a inclusão e diversidade, atraindo mais de 60 mil pessoas a cada edição. A programação completa está disponível no site oficial do evento.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br