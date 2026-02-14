sábado, fevereiro 14, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens quebradas
30.4 ° C
30.4 °
30.4 °
51 %
2.1kmh
75 %
sáb
30 °
dom
31 °
seg
34 °
ter
34 °
qua
32 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Brasil Garante Bronze no Mundial de Parabadminton com Vitor Tavares

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© CBBD

O Campeonato Mundial de Parabadminton chegou ao fim no sábado, 14 de outubro, em Manama, Bahrein. O destaque brasileiro foi o paranaense Vitor Tavares, que conquistou a medalha de bronze nas duplas masculinas da classe SH6, ao lado do estadunidense Miles Krajewski.

Desempenho de Vitor Tavares

A dupla de Tavares e Krajewski enfrentou os chineses Lin Naili e Zeng Qingtao na semifinal, sendo derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/12. Sem disputa de terceiro lugar, a parceria assegurou a medalha de bronze. Esta é a mesma conquista que Vitor obteve na Paralimpíada de Paris, em 2024, na categoria individual.

Participação Brasileira no Mundial

O Brasil foi representado por 14 atletas no Mundial, iniciado em 8 de fevereiro. Além de Vitor, as mulheres se destacaram especialmente nas classes para atletas com deficiências de membros inferiores. Ana Carolina Coutinho e Edwarda Oliveira chegaram às quartas de final na classe SL4, enquanto Mikaela Almeida e Kauana Beckenkamp alcançaram a mesma fase nas duplas SL3-SU5.

Resultados Individuais de Vitor

Na chave individual, Vitor Tavares não avançou além das oitavas de final, sendo superado por seu parceiro de duplas, Miles Krajewski. Durante o torneio em Manama, Vitor jogou oito partidas, obtendo seis vitórias e duas derrotas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

7
spot_img
Artigo anterior
Festival Rec-Beat Celebra 30 Anos com Programação Diversificada no Recife
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress