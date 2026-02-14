O Campeonato Mundial de Parabadminton chegou ao fim no sábado, 14 de outubro, em Manama, Bahrein. O destaque brasileiro foi o paranaense Vitor Tavares, que conquistou a medalha de bronze nas duplas masculinas da classe SH6, ao lado do estadunidense Miles Krajewski.

Desempenho de Vitor Tavares

A dupla de Tavares e Krajewski enfrentou os chineses Lin Naili e Zeng Qingtao na semifinal, sendo derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/12. Sem disputa de terceiro lugar, a parceria assegurou a medalha de bronze. Esta é a mesma conquista que Vitor obteve na Paralimpíada de Paris, em 2024, na categoria individual.

Participação Brasileira no Mundial

O Brasil foi representado por 14 atletas no Mundial, iniciado em 8 de fevereiro. Além de Vitor, as mulheres se destacaram especialmente nas classes para atletas com deficiências de membros inferiores. Ana Carolina Coutinho e Edwarda Oliveira chegaram às quartas de final na classe SL4, enquanto Mikaela Almeida e Kauana Beckenkamp alcançaram a mesma fase nas duplas SL3-SU5.

Resultados Individuais de Vitor

Na chave individual, Vitor Tavares não avançou além das oitavas de final, sendo superado por seu parceiro de duplas, Miles Krajewski. Durante o torneio em Manama, Vitor jogou oito partidas, obtendo seis vitórias e duas derrotas.

