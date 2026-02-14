sábado, fevereiro 14, 2026

Lula Celebra Ouro Inédito de Lucas Pinheiro nos Jogos de Inverno

© Reuters/Gintare Karpaviciute/proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou neste sábado (14) a histórica medalha de ouro conquistada pelo brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno. Este feito marca a primeira vez que o Brasil sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno.

História no Esporte Brasileiro

Para o presidente Lula, o resultado inédito de Lucas Pinheiro demonstra que o esporte brasileiro não tem limites. Ele destacou que a conquista é fruto de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões. A vitória de Lucas e de sua equipe serve de inspiração para novas gerações e amplia o horizonte do esporte nacional.

Entendendo o Slalom Gigante

O slalom gigante é uma competição que consiste em duas descidas em um percurso com mastros fincados na neve, conhecidos como portas, separados por cerca de 25 metros. O esquiador deve passar entre eles, e vence quem obtém a menor somatória de tempo.

Desempenho de Lucas Pinheiro

Lucas Pinheiro, nascido em Oslo, Noruega, de mãe brasileira, realizou as descidas em um tempo total de 2 minutos e 25 segundos, ficando 58 centésimos à frente do suíço Marco Odermatt, que conquistou a prata. O bronze foi para o suíço Loic Meillard. Lucas liderou desde a primeira descida, concluindo o percurso em 1 minuto, 13 segundos e 92 milésimos, e mesmo obtendo o 11º melhor tempo na segunda descida, garantiu a vitória.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

