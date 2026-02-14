A atleta gaúcha Nicole Silveira conquistou um marco histórico para o Brasil em competições de gelo. Nos Jogos de Inverno das cidades italianas de Milão e Cortina, ela obteve a 11ª colocação na modalidade skeleton, superando sua própria marca de 2022 em Pequim.

Detalhes da Competição

O skeleton é uma prova em que atletas descem uma pista de gelo em um trenó individual, atingindo velocidades superiores a 140 km/h. A competição é decidida em quatro descidas, divididas em dois dias. Nicole registrou um tempo total de 3min51s82, ficando próxima de um top-10.

Resultados da Prova

A medalha de ouro foi conquistada pela austríaca Janine Flock, com um tempo de 3min49s02. A alemã Susanne Kreher garantiu a prata, enquanto Jacqueline Pfeifer, também da Alemanha, levou o bronze. A belga Kim Meylemans, esposa de Nicole, finalizou na sexta posição.

Trajetória de Nicole Silveira

Nicole iniciou sua trajetória no skeleton após se mudar para Calgary, no Canadá, aos sete anos. Além do esporte, ela é enfermeira e já trabalhou em hospitais durante a pandemia. Sua dedicação ao esporte e à profissão médica reflete seu compromisso e paixão em ambas as áreas.

