O Bloco do Amor, conhecido por seu ambiente inclusivo e respeitoso, tem conquistado cada vez mais espaço no carnaval de Brasília. Desde sua fundação em 2015, o bloco se destaca por promover a diversidade e o afeto coletivo, atraindo um público diverso e engajado.

História e Propósito

Fundado com a missão de ocupar o centro de Brasília com manifestações político-poéticas, o Bloco do Amor celebra a aceitação e o respeito. Em sua última edição, reuniu cerca de 70 mil pessoas nas proximidades da Biblioteca e do Museu Nacional, evidenciando seu crescimento ao longo dos anos.

Sonhar como Ato de Resistência

Com o lema 'Sonhar como Ato de Existência', o bloco de 2026 enfatizou a importância do sonho e da alegria como ferramentas de resistência e transformação social. Letícia Helena, coordenadora geral, destaca a pluralidade do público e a variedade musical que caracteriza o evento.

Impacto Social

O Bloco do Amor tem sido um espaço seguro para a comunidade LGBTQIAPN+, promovendo uma festa livre de preconceitos e assédios. Em 2024, a coordenação do evento conseguiu zerar os registros de violência e assédio, segundo a Secretaria de Segurança Pública, graças a protocolos e treinamentos específicos.

Ambiente Seguro e Inclusivo

Frequentadores como Fernando Franq e Ana Flávia Garcia destacam o ambiente seguro e artístico do bloco, onde todos são aceitos. Ana Flávia reforça que o ambiente é apropriado e respeitoso, permitindo uma celebração livre de preconceitos.

Futuro do Bloco do Amor

O Bloco do Amor continuará a ser um símbolo de resistência e celebração da diversidade em Brasília, com planos de expandir ainda mais suas atividades e impacto social nos próximos anos, sempre mantendo o compromisso com a inclusão e o respeito.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br