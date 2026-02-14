O Bahia garantiu sua liderança na fase inicial do Campeonato Baiano, mesmo com um empate de 2 a 2 contra o Jacuipense na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no último sábado (14). O jogo, transmitido ao vivo pela TV Brasil em colaboração com a TVE Bahia, mostrou um Esquadrão de Aço que, embora já classificado para as semifinais, não conseguiu a vitória esperada por seus torcedores.

Situação da Tabela

Com seis vitórias e dois empates, o Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, alcançou 20 pontos, mantendo uma vantagem de dez sobre o Vitória, terceiro colocado. O rival ainda jogará pela oitava rodada na quarta-feira (18) contra o Bahia de Feira, em Salvador.

Jacuipense na Briga

O empate manteve o Jacuipense na disputa por uma vaga nas semifinais. A equipe tem os mesmos dez pontos que Vitória e Porto, mas está em quinto lugar devido ao saldo de gols. No entanto, a equipe ainda corre o risco de rebaixamento, com uma vantagem mínima sobre o Barcelona de Ilhéus e Juazeirense.

Desenvolvimento do Jogo

O Bahia, com uma formação mista, iniciou bem a partida. Caio Alexandre marcou aos cinco minutos, aproveitando um cruzamento de Mateo Sanabria. Aos 23, Erick ampliou após um desvio de Everaldo. A Jacuipense reagiu com Thiago aos 36 minutos e igualou nos acréscimos do segundo tempo com Gustavo Pereira.

Campeonato Paranaense

Já no Campeonato Paranaense, o jogo de ida entre Operário e Coritiba também terminou empatado em 2 a 2. Pedro Rocha marcou duas vezes para o Coritiba no primeiro tempo, mas o Operário empatou na etapa final com Boschilia e Gabriel Feliciano.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br